Температура выше нормы установится в Нижегородской области до 20 октября

В середине октября температура воздуха в Нижегородской области превысит климатическую норму. Прогноз погоды представлен на сайте ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».
По информации метеорологов, до следующего понедельника столбики термометров будут держаться на отметках +5…+7 градусов, что на один градус выше многолетних показателей.
Ранее мы писали, что первый снег может выпасть в Нижнем Новгороде уже на следующей неделе. Синоптики ожидают, что зима напомнит о себе горожанам 22 октября.
Напомним, что 750 нижегородцев пожаловались в ГЖИ на холодные батареи в квартирах.