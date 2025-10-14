Ричмонд
Температура выше нормы установится в Нижегородской области до 20 октября

Ожидается до +7 градусов.

В середине октября температура воздуха в Нижегородской области превысит климатическую норму. Прогноз погоды представлен на сайте ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».

По информации метеорологов, до следующего понедельника столбики термометров будут держаться на отметках +5…+7 градусов, что на один градус выше многолетних показателей.

Ранее мы писали, что первый снег может выпасть в Нижнем Новгороде уже на следующей неделе. Синоптики ожидают, что зима напомнит о себе горожанам 22 октября.

Напомним, что 750 нижегородцев пожаловались в ГЖИ на холодные батареи в квартирах.