Звезда сериала «Солдаты» Маклаков обратился за помощью к медикам: что случилось

Звезда сериала «Солдаты» Алексей Маклаков обратился за помощью к медикам. Отмечается, что актер жаловался на боли в груди. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
64-летний актёр, известный своей ролью прапорщика Шматко, обратился к медикам с жалобами на сильные боли в груди. После обследования специалисты диагностировали у него заболевание сердечно-сосудистой системы. Маклакову советуют полностью исключить употребление алкоголя, чтобы избежать риска развития сердечной недостаточности, инфаркта или инсульта, сообщает канал.
Ранее KP.RU сообщил, что звезда «17 мгновений весны» Николай Гриценко отрёкся от сына, потерял память и много пил. Сообщается, что у любимца миллионов зрителей была сложная судьба, но на экране и на сцене театра он старательно скрывал удары судьбы.