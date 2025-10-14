Ильсур Метшин: «Мы должны войти в сезон организованно, без сбоев — зима ярко показывает, кто работает, а кто просто оставляет следы»

«В зимний период на плечи городских служб ложится огромный фронт работы. Город подготовился к сезону: в наличии необходимая техника, запасы противогололедных материалов, ведется доукомплектование водителей и рабочих, чтобы обеспечить работу в полторы смены. Улично-дорожная сеть за 10 лет увеличилась на 17% и составляет уже свыше 20 млн кв.м. Каждая подрядная организация должна осознавать свою ответственность — халтура здесь недопустима! Зима ярко показывает, кто работает, а кто просто оставляет следы. От слаженности нашей работы зависит безопасность и комфорт горожан. Мы должны войти в сезон организованно, без сбоев и оправданий. Это время повышенной ответственности для всех служб, и я рассчитываю на слаженную, четкую работу», — сказал мэр Казани Ильсур Метшин.