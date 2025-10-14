Ильсур Метшин: «Мы должны войти в сезон организованно, без сбоев — зима ярко показывает, кто работает, а кто просто оставляет следы»

Завтра, 15 октября, дорожные службы Казани начнут работать в зимнем режиме. В предстоящий зимний период на улицах города будет задействовано 577 единиц спецтехники. В зоне ответственности дорожных служб находится свыше 20 мл кв.м улично-дорожной сети Казани. На сегодняшний день к работе в зимних условиях подготовлен уже 82% от общего парка техники.
«В зимний период на плечи городских служб ложится огромный фронт работы. Город подготовился к сезону: в наличии необходимая техника, запасы противогололедных материалов, ведется доукомплектование водителей и рабочих, чтобы обеспечить работу в полторы смены. Улично-дорожная сеть за 10 лет увеличилась на 17% и составляет уже свыше 20 млн кв.м. Каждая подрядная организация должна осознавать свою ответственность — халтура здесь недопустима! Зима ярко показывает, кто работает, а кто просто оставляет следы. От слаженности нашей работы зависит безопасность и комфорт горожан. Мы должны войти в сезон организованно, без сбоев и оправданий. Это время повышенной ответственности для всех служб, и я рассчитываю на слаженную, четкую работу», — сказал мэр Казани Ильсур Метшин.
Техника и персонал наготове
Парк зимней техники городских служб насчитывает 577 единиц, а также 28 единиц навесного оборудования (пескоразбрасыватели, роторные снегоочистители и другое). Сейчас к работе в зимних условиях готовы 476 машин, что составляет 82% от общего количества. Работы по переоборудованию начались еще в конце сентября и должны завершиться к началу ноября.
Часть машин пока сохраняют «летний» комплект оборудования и продолжат уборку листвы и мусора до выпадения первого снега. Остальная техника проходит полное переоснащение.
С комбинированных дорожных машин (КДМ) демонтируют оборудование для полива и мойки улиц. На его место устанавливают бункеры для противогололедных материалов (пескосоляной смеси и жидких реагентов), а спереди монтируются снегоуборочные отвалы. Тракторы будут комплектовать прицепами с песком.
«Переоборудованием занимается сам водитель при содействии слесарей. У нас коллектив очень слаженный — водители всегда выручают друг друга. Не обойтись, конечно, без крана: отвал и бункер устанавливаются с его помощью, а затем надежно фиксируются болтами», — пояснил главный механик МУП «Городское благоустройство» Ленар Раджабов.
В этом году городской автопарк пополнился за счет республиканского бюджета: муниципальные предприятия получили 8 новых вакуумных коммунальных машин. Эта техника будет использоваться для содержания тротуаров и пешеходных зон, обеспечивая своевременную очистку и обработку противогололедными материалами. Кроме того, силами самих предприятий закуплено еще 16 единиц техники, включая тракторы МТЗ, КДМ, снегопогрузчики и пескоразбрасыватели.
На сегодня трудоустроено 489 водителей и механизаторов, а также 551 дорожный рабочий. Еще 81 водитель и 300 дорожных рабочих придут из организаций, ведущих строительство и ремонт дорог. Они приступят к работам с 1 ноября.
Однако проблема нехватки людей остается: в муниципальных предприятиях и субподрядных организациях не хватает как минимум 173 водителей и механизаторов, а также 64 дорожных рабочих.
Борьба с наледью и утилизация снега
Для обработки дорог и тротуаров будут использовать дорожный реагент, комбинированный тротуарный реагент и пескосоляную смесь.
Утилизируют собранный снег на 8 стационарных снегоплавильных пунктах (СПП), расположенных по адресам: пр. Победы, ул. Аделя Кутуя, ул. Несмелова, ул. Короленко, ул. Крутовская, два по ул. Портовая, в поселке Васильченко.
МУП «Водоканал» уже подготовил СПП к приему снега: там проведена очистка приемных камер, проверка и ремонт насосного и электрооборудования. На трех снегоплавильных пунктах ремонтируются подъездные пути.
Продолжит работу и площадка для временного складирования снега по ул. Тэцевская. Ее площадь превышает 12 тысяч кв.м, она оборудована сетями наружного освещения и ливневой канализацией.
Фонтаны Казани «законсервируют» до весны
В Казани приступили к отключению 33 городских фонтана. Специалисты проведут комплекс консервирующих работ, чтобы защитить оборудование от низких температур и обеспечить его сохранность до следующего сезона.
Сначала сливается вода из чаш и освобождается от жидкости вся система трубопроводов. Эта работа проводится до заморозков, чтобы вода не замерзла. Далее специалисты демонтируют насосные агрегаты и отправляют их на склад. Оборудование будет храниться в специальном помещении под зданием театра им. Г. Камала до начала следующего теплого сезона.
«При расконсервации насосы устанавливаются на место и проверяются на целостность. В случае обнаружения дефектов они ремонтируются в рамках текущего обслуживания», — рассказал заместитель начальника отдела капитального ремонта, строительства и реконструкции Комитета внешнего благоустройства Ренат Сафиуллин.
Некоторые фонтаны, например, в парке «Крылья Советов» и сквере имени Тинчурина дополнительно укрывают специальными деревянными защитными конструкциями для предотвращения повреждений во время зимовки.
По особой технологии проходит консервация плавучих фонтанов на Булаке. Если раньше для доступа к ним приходилось понижать уровень воды в протоке, то после установки 56 новых фонтанов к саммиту БРИКС они рассматриваются как единая конструкция.
«Теперь специалисты подплывают к ним на лодке, отсоединяют провода, а затем буксируют конструкции, как поплавки, к мосту. Уже оттуда их поднимают манипулятором для дальнейшей транспортировки», — рассказал Ренат Сафиуллин.
Полный цикл консервационных работ займет не менее двух недель.
Осеняя «стрижка» деревьев
Готовят к зиме и зеленые насаждения. На центральных улицах, в парках города стартовала санитарная и формировочная обрезка деревьев. По мнению специалистов, оптимальный период для осенней обрезки в Казани с середины октября до середины ноября. Этот временной отрезок считается идеальным, поскольку деревья уже сбросили листву, что позволяет специалистам оценить структуру кроны, выявить больные и поврежденные ветви. К тому же, замедленное сокодвижение в этот период минимизирует стресс для растений перед наступлением холодов.
Такая своевременная и профессиональная подготовка гарантирует, что деревья весной начнут активный рост с обновленной, здоровой структурой.