Около 20 улиц Судака остались без света

«В Судаке произошло аварийное отключение электроэнергии. Планируемое время восстановления электроснабжения — три часа», — говорится в сообщении.
Под отключение попали улицы: Адаманова Умера, Тополиная, Торговая, Пушкина, Лермонтова, Уральская, Коммунальная, Заречная, Инициативных, Крымская. Также без энергоснабжения остались Братская, Лазурная, Яблоневая, Тихая, Маршала Еременко, Цветочная, Школьная, переулок Кузнечный и прилегающие к ним улицы и переулки.
Как сообщалось, накануне в Феодосии также около 20 улиц остались без электроснабжения из-за аварии на сетях.