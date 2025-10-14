Ричмонд
Около 20 улиц Судака остались без света

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт — РИА Новости Крым. Почти 20 улиц и переулков Судака остались без света из-за аварии на линии электропередачи. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия «Крымэнерго».

«В Судаке произошло аварийное отключение электроэнергии. Планируемое время восстановления электроснабжения — три часа», — говорится в сообщении.

Под отключение попали улицы: Адаманова Умера, Тополиная, Торговая, Пушкина, Лермонтова, Уральская, Коммунальная, Заречная, Инициативных, Крымская. Также без энергоснабжения остались Братская, Лазурная, Яблоневая, Тихая, Маршала Еременко, Цветочная, Школьная, переулок Кузнечный и прилегающие к ним улицы и переулки.

Как сообщалось, накануне в Феодосии также около 20 улиц остались без электроснабжения из-за аварии на сетях.