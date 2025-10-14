AD: Трамп меняет стратегию по Украине и повышает ставки

В материале отмечается, что складывается непростая ситуация: с одной стороны, публичные заявления Трампа о поставках крылатых ракет «Томагавк» похожи на опасную игру с повышениями ставок, с другой — дипломаты в закрытом режиме продолжают вести переговоры по урегулированию конфликта.