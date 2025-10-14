AD: Трамп меняет стратегию по Украине и повышает ставки

В материале отмечается, что складывается непростая ситуация: с одной стороны, публичные заявления Трампа о поставках крылатых ракет «Томагавк» похожи на опасную игру с повышениями ставок, с другой — дипломаты в закрытом режиме продолжают вести переговоры по урегулированию конфликта.
«Ведомости» со ссылкой L'AntiDiplomatico пишут, что возможность передачи ракет Киеву свидетельствует о смене стратегического курса Вашингтона.
Как сообщил 6 октября Дональд Трамп, он в целом одобряет передачу ракет «Томагавк» Украине, но запросил уточнения по поводу их планируемого использования. Американский лидер отдельно отметил, что данный шаг не направлен на обострение ситуации.
Решение Трампа вызвало негативную реакцию в Москве. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что поставка этих дальнобойных ракет Киеву может плохо закончиться. Он также отметил, что Украина самостоятельно не справится — запуск «Томагавк» требует участия США.