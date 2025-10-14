Доктор Мясников назвал «секретное оружие» против гастрита

Врач общей практики и телеведущий Александр Мясников назвал продукт, который полезен при гастрите. Об этом он рассказал в эфире программы «О самом главном».
По словам эксперта, острый перец очень полезен для желудка.
— Секретное оружие при гастрите — это острый перец. Действительно, казалось бы, он должен разъедать слизистую, вызывать проблемы, но на самом деле он помогает улучшить защитную функцию и имеет благоприятное действие на слизистую желудка, — отметил Мясников.
