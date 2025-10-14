Доктор Мясников назвал «секретное оружие» против гастрита

Недавно телеведущий в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» также призвал россиян не слушать врачей, отговаривающих от приема статинов. «Вечерняя Москва» узнала у врача-терапевта Андрея Кондрахина, при каких заболеваниях выписывают статины и действительно ли стоит их пить.