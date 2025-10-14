Психологи работают в школе на Урале, где учился подозреваемый в убийстве девушек

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что в школе Шелехова развернут консультационный пункт для оказания психологической помощи после трагического происшествия с подростком. Школьники и родители могут получить поддержку от педагогов-психологов и клинического специалиста.
По его словам, 14-летний подросток в воскресенье, 12 октября, был задержан с ножом на месте убийства ровесницы и ее соседки. Преступление, по данным МВД, произошло на почве ревности. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье об убийстве двух лиц.
Кобзев отметил, что педагогический коллектив школы провел встречи с классами и организовал родительские собрания. Ежедневно специалисты будут отслеживать состояние детей, чтобы при необходимости быстро оказать помощь, а семьям погибших предоставят необходимую поддержку.
Он добавил в своем Telegram-канале, что на заседании регионального родительского комитета обсуждались меры профилактики подобных трагедий. В частности, речь шла о программах социально-психологического тестирования для выявления и предотвращения потенциальных рисков среди несовершеннолетних.
Как произошло убийство, какими были мотивы несовершеннолетнего и какое наказание ему грозит — в материале «Вечерней Москвы».