Психологи работают в школе на Урале, где учился подозреваемый в убийстве девушек

По его словам, 14-летний подросток в воскресенье, 12 октября, был задержан с ножом на месте убийства ровесницы и ее соседки. Преступление, по данным МВД, произошло на почве ревности. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье об убийстве двух лиц.