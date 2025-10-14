Дополнительные точки Wi-Fi появились на воронежском вокзале

Установить дополнительные точки Wi-Fi железнодорожники решили в связи с перебоями в работе мобильного интернета, которые в Воронеже наблюдаются в течение уже нескольких месяцев и которые связаны с атаками БПЛА. Точки доступа Wi-Fi на вокзале, как отметили в ЮВЖД, оборудованы специальными табличками, так что найти их не составит труда. Для подключения необходимо выбрать в настойках сеть «RZD».
Также железнодорожники напомнили, что бесплатный Wi-Fi доступен для посетителей вокзалов в Поворино, Лисках, Таловой, Россоши, а также на главном железнодорожном вокзале области «Воронеж 1».
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше