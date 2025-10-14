Ричмонд
Дополнительные точки Wi-Fi появились на воронежском вокзале

Воспользоваться улучшенной связью теперь есть возможность у посетителей вокзала «Воронеж Южный». Об этом сообщили в ЮВЖД.

Установить дополнительные точки Wi-Fi железнодорожники решили в связи с перебоями в работе мобильного интернета, которые в Воронеже наблюдаются в течение уже нескольких месяцев и которые связаны с атаками БПЛА. Точки доступа Wi-Fi на вокзале, как отметили в ЮВЖД, оборудованы специальными табличками, так что найти их не составит труда. Для подключения необходимо выбрать в настойках сеть «RZD».

Также железнодорожники напомнили, что бесплатный Wi-Fi доступен для посетителей вокзалов в Поворино, Лисках, Таловой, Россоши, а также на главном железнодорожном вокзале области «Воронеж 1».

