Горилла в США разбила стеклянное ограждение вольера на глазах у посетителей

Огромная горилла по кличке Денни разбила часть толстой стеклянной панели в ограждении своего вольера в калифорнийском зоопарке на глазах у испуганных посетителей. Животное не пострадало.
— Для самцов горилл, особенно в подростковом возрасте, характерно проявлять такие типы поведения. Приливы энергии, зарядка, перетаскивание предметов или бег боком — все это естественно для молодого самца, — рассказал представитель зоопарка Сан-Диего.
До инцидента Денни жил с другими своими братьями и сестрами, передает CBS8.
До этого более сотни обезьян сбежали из приюта в районе Муанг таиландской провинции Лопбури. Они бродили по улицам, врывались в дома и штурмовали полицейский участок, местным правоохранителям пришлось отбиваться от животных с помощью рогаток.
В Индии стая из 20 обезьян напала и нанесла множественные ранения 67-летнему жителю деревни Рамнатха Чаудхе. Его срочно доставили в больницу, но врачи смогли только констатировать смерть фермера. Правоохранители рекомендовали местным жителям сохранять бдительность и не приближаться к агрессивным животным.