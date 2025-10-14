В Британии женщина и ребенок погибли во время домашних родов

Жительница британского Прествича, 34-летняя Дженнифер Кэхилл, и ее новорожденная дочь погибли во время домашних родов, об этом рассказал супруг женщины, Роб Кэхилл, изданию The Sun.
По его словам, супруга решила рожать дома после появления на свет первой дочери Руди. Дженнифер сложно перенесла роды, потеряв 800 мл крови. Кроме того, у старшей дочери развился сепсис. Акушеры уговаривали женщину поехать в больницу во время вторых родов, получив отказ, они назвали ее решение «не соответствующим рекомендациям» и «противоречащим советам».
Пара пригласила акушерку домой, но и вторые роды пошли не по плану. После появления на свет у младенца начались осложнения, Роб срочно повез младшую дочь в больницу. В это время его супруга скончалась от кровопотери, через три часа умерла и девочка.
«Когда я думаю об Агнес (младшая дочь, — прим. ред.), я радуюсь, что вообще смог провести с ней хоть какое-то время после всего, что произошло на той неделе. Она была нашим утешением, и я никогда ее не забуду», — поделился мужчина.
Как выяснили правоохранители, Дженнифер являлась носителем стрептококка группы B, из-за чего у ребенка развилась инфекция.
«На тренингах в больничном фонде нам говорили, что мы должны уважать выбор женщин. Однако все акушерки были обеспокоены тем, что женщины из группы риска рожают дома», — заявила следствию акушерка, принимавшая роды.
Автор материала подчеркивает, что домашние роды связаны с повышенным риском для матери и ребенка, а также призывает рожениц следовать указаниям лечащего врача.
