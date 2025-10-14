Из-за шока и испуга взял и уехал: мужчина на «Субаре» сбил насмерть пешехода

Вчера вечером, 13 октября, в селе Зубово Уфимского района Башкирии вечером вчерашнего дня произошло смертельное ДТП. Как сообщил глава Госавтоинспекции республики Владимир Севастьянов, 39-летний водитель Subaru Impreza сбил 46-летнего пешехода, который переходил проезжую часть по пешеходному переходу на улице Центральная.
От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия. По предварительной информации, водитель после наезда покинул место ДТП, но вскоре вернулся, осознав содеянное. Медицинское освидетельствование показало, что мужчина был трезв. Со слов водителя, он действовал в состоянии испуга и шок.
В настоящее время сотрудники ГАИ устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Севастьянов обратился к пешеходам с рекомендацией перед переходом дороги убеждаться в своей безопасности, оценивать расстояние и скорость приближающегося транспорта, а в темное время суток использовать световозвращающие элементы. Всех участников дорожного движения глава ведомства призвал к предельной бдительности и осторожности.
