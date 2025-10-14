Из-за шока и испуга взял и уехал: мужчина на «Субаре» сбил насмерть пешехода

Севастьянов обратился к пешеходам с рекомендацией перед переходом дороги убеждаться в своей безопасности, оценивать расстояние и скорость приближающегося транспорта, а в темное время суток использовать световозвращающие элементы. Всех участников дорожного движения глава ведомства призвал к предельной бдительности и осторожности.