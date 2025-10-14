В РАН заявили о высокой способности Азовского моря к самоочищению

Азовское море стало внутренним морем РФ после вхождения в состав России территорий Донбасса и Новороссии, а также денонсации Госдумой договора с Украиной по Азовскому морю и Керченскому проливу. Оно является самым мелким морем в мире — его глубина не превышает 13,5 м. Рост солености Азовского моря начался в 2007—2008 годах, ежегодно прибавляется в среднем 0,25 промилле. В качестве одного из проявлений повышения солености ранее ученые называли увеличение популяции медуз. Причиной роста количества соли в воде, по словам специалистов, является сокращение пресноводного стока из реки Дон, в бассейне которого в последние годы выпадает заметно меньше осадков.