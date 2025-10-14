Татарстан может стать пилотным регионом для реформы ОМС

Страховщики предлагают изменить программы медицинского страхования, сделав акцент на профилактике заболеваний. Это позволит снизить нагрузку на бюджет и улучшить здоровье граждан. Всероссийский союз страховщиков разрабатывает новую модель, которая объединит ОМС и ДМС. Изменения планируют внедрить в несколько регионов России, включая Татарстан.
Модель предполагает активное участие страховых организаций в профилактике заболеваний, включая информирование граждан и контроль за их здоровьем. Гендиректор СК «Ак Барс Мед» Булат Давлетшин отметил, что республика может стать пилотным регионом, но процедура преобразования еще не определена.
Медики Татарстана поддерживают идею, считая, что акцент на профилактике полезен. Гендиректор городской клинической больницы № 12 Казани Рамиль Ахметов заявил, что в мировой практике такие механизмы уже работают, и их внедрение может улучшить ситуацию.
По словам Рустэма Сабирова из Союза страховщиков региона, реформа медицинского страхования — часть более широкой работы по изменению страхового рынка. Претворить идею в жизнь быстро не получится, но это перспективное направление.
Напомним, в Татарстане на 105 миллионов рублей модернизируют два медучреждения. На эти цели выделено 105,7 миллиона рублей.