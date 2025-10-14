Реформа ОМС грозит хаосом? Союз пациентов просит Путина вмешаться

В Минздраве ранее предложили расширить полномочия страховщиков в сфере ОМС. Проект предусматривает передачу функций страховых компаний территориальным фондам по решению региональных властей. Также уточнены вопросы предоставления прав в сфере ОМС иностранцам и лицам без гражданства, временно пребывающим и работающим в России. А Валентина Матвиенко предложила возложить на неработающих россиян обязанность по самостоятельной уплате взносов на ОМС. Как она отметила, ежегодный платеж может составить приблизительно 45 тысяч рублей. По её данным, только в Москве проживает порядка 700 тысяч граждан трудоспособного возраста, не имеющих официального места работы. Эксперт Курбатова считает, что реформа ОМС подрывает доверие людей к системе медстрахования.