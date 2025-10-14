Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омичи сообщили об отключении газа на четыре дня

Им обещают заправить газгольдер в среду, 15 октября 2025 года.

В паблике «Аварийный Омск» соцсети «Вконтакте» во вторник, 14 октября 2025 года, появилось сообщение о длительном отсутствии газа в многоквартирном доме, расположенном в Кировском административном округе.

«Здравствуйте, ул. 12 Декабря, 102 уже 4 суток нет газа. Газ в газгольдер поставляет Омская областная газовая компания. После многочисленных звонков, выяснилось, что у компании проблемы с закупками и финансами!», — говорится в публикации.

Ситуацию прокомментировали в администрации Кировского округа. Там сообщили, что, по информации Омской областной газовой компании, заправка газгольдера будет выполнена до 18 часов среды, 15 октября 2025 года.