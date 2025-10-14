Омичи сообщили об отключении газа на четыре дня

В паблике «Аварийный Омск» соцсети «Вконтакте» во вторник, 14 октября 2025 года, появилось сообщение о длительном отсутствии газа в многоквартирном доме, расположенном в Кировском административном округе.
«Здравствуйте, ул. 12 Декабря, 102 уже 4 суток нет газа. Газ в газгольдер поставляет Омская областная газовая компания. После многочисленных звонков, выяснилось, что у компании проблемы с закупками и финансами!», — говорится в публикации.
Ситуацию прокомментировали в администрации Кировского округа. Там сообщили, что, по информации Омской областной газовой компании, заправка газгольдера будет выполнена до 18 часов среды, 15 октября 2025 года.