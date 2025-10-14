14 октября — день рождения самарского водопровода!

Сегодня самарский водопровод обеспечивает качественной питьевой водой миллионный город. Вода забирается из Волги, проходит многоступенчатую очистку и подаётся потребителям через современные инженерные системы. Для этого работает почти двухтысячный коллектив «РКС-Самара», который обслуживает более 1730 км водопроводных сетей, 190 насосных станций подкачки, более 26 тысяч задвижек и 25 тысяч водопроводных колодцев.