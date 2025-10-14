День города начался, центр Кишинева перекрыт: Рассказываем как изменились маршруты общественного транспорта

Во вторник, 14 октября, движение по бул. Штефана чел Маре, на участке между ул. Александри и Бэнулеску-Бодони перекрыто до 05:00 15 октября. Движение на пересечении ул. Пушкина и бул. Штефана чел Маре остановлено до 06:00 15 октября.
Маршруты троллейбусов изменены.
№ 1, 5 и 8 изменятся следующим образом:
туда — с бульвара Константина Негруцци по ул. Чуфля, ул. Букурешть, ул. Щусева, ул. Михай Витязул, ул. Колумна, ул. Анри Коанда, площадь Дмитрие Кантемир и далее по установленным маршрутам,
обратный маршрут — с бульвара Штефан чел маре по улице Щусева, ул. Букурешть, ул. Чуфля, бульвару Константина Негруцци и далее по установленным маршрутам.
Троллейбус № 2: с ул. Георге Асаки по ул. Пан Халиппа, ул. Измаил, бул. Штефан чел Маре и далее по установленному маршруту.
Троллейбус № 4: туда — с бульвара Константина Негруцци на улицу Чуфля, ул. Букурешть и далее по установленному маршруту;
обратный путь — с ул. Василе Лупу на ул. Константин Стре, ул. Алексей Щусев, ул. Букурешть, ул. Чуфля, бул. Константин Негруцци и далее по установленному маршруту.
Троллейбусы № 7, 12, 16, 25 и 32 сокращаются до ул. Колумны;
Троллейбус № 10: туда — по установленному маршруту;
обратный путь — с ул. Пушкина по ул. Букурешть, ул. Щусева, ул. Михая Витязул, ул. Петрикань, ул. Каля Орхеюлуй, бул. Возрождения, ул. Богдана Воевода, бул. Москова.
Есть дополнительный троллейбусный маршрут № 10А «бульвар Москова — ул. Колумна».
Троллейбус № 22: туда — с бульвара Штефан чел Маре по улице Алексея Щусева, ул. Букурешть, бульвару Дачии и далее по установленному маршруту;
обратный путь — с бульвара Дачии на ул. Букурешть, ул. Щусева, ул. Михая Витязул, ул. Колумна, ул. Анри Коанда, площадь Дмитрия Кантемира и далее по установленному маршруту.
Троллейбус № 24: обратный путь — с ул. Пушкина по ул. Букурешть, ул. Щусева, ул. Михая Витязул, ул. Петрикань, Каля Орхеюлуй, бул. Возрождения, ул. Богдана Воевода, ул. Алеку Руссо и далее по установленному маршруту.
Троллейбус № 28: обратный путь — с ул. Букурешть на ул. Щусева, ул. Михай Витязул, ул. Петрикань, ул. Каля Орхейулуй и далее по установленному маршруту;
Троллейбус № 30: туда — с бульвара Штефан чел маре (перекресток с ул. Измаил) по ул. Чуфля, бульвару Дачия;
обратно — с бульвара Дачия по ул. Букурешть, ул. Измаил.
Троллейбус № 34: туда — с бульвара Штефан чел Маре по ул. Василе Александри, ул. Букурешть, ул. Алексей Щусев, ул. Михай Витязул, ул. Колумна, ул. Анри Коанда, площадь Дмитрие Кантемир и далее по установленному маршруту;
обратный путь — от Штефан чел Маре по ул. Алексей Щусев, ул. Букурешть, ул. Чуфля.