День города начался, центр Кишинева перекрыт: Рассказываем как изменились маршруты общественного транспорта

Во вторник, 14 октября, движение по бул. Штефана чел Маре, на участке между ул. Александри и Бэнулеску-Бодони перекрыто до 05:00 15 октября. Движение на пересечении ул. Пушкина и бул. Штефана чел Маре остановлено до 06:00 15 октября.