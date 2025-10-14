Ричмонд
Иноагента Ходорковского* обвиняют в создании террористической ячейки

Возбуждено уголовное дело в отношении иноагента Михаила Ходорковского* по подозрению в организации террористического сообщества. Об этом сообщает ЦОС ФСБ. По данным силового ведомства, в числе фигурантов дела о создании террористического сообщества значатся 22 участника*Михаил Ходорковский — признан иноагентом на территории РФ.

