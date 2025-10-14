В Хабаровском крае начали закрывать навигацию для лодок и катеров

С 14 октября в Охотском округе Хабаровского края официально запретили выходить на воду на маломерных судах. Это означает, что теперь нельзя пользоваться катерами, лодками и другими небольшими плавсредствами. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Такой же запрет постепенно введут и в других районах края. Ожидается, что к 1 ноября навигация будет закрыта почти на всей территории региона. Ограничение касается абсолютно всех маломерных судов — от моторных катеров, которые контролирует ГИМС МЧС, до простых резиновых лодок с маломощными двигателями.
Выход на воду после официального закрытия навигации крайне опасен для жизни как судоводителей, так и их пассажиров.
После введения запрета на акваторию смогут выходить только патрульные суда силовых ведомств — инспекторов ГИМС МЧС России и спасателей. Эти меры прежде всего направлены на обеспечение безопасности людей и предотвращение нарушений со стороны судоводителей.