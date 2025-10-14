Астана отметит День Республики концертами, выставками и турнирами

Kursiv LifeStyle собрал самые интересные активности, которые пройдут в городе с 16 по 25 октября для детей и взрослых.
Праздничный марафон начнется со встречи писателей в рамках проекта «Қаламгер ұстаханасы» и семинара «Формирование гражданской идентичности: роль национальных ценностей». Учителя района Сарыарка в эти дни сыграют в волейбол за Кубок акима и примут участие в спартакиаде по национальным играм.
Главным событием этих дней станет турнир по казахской борьбе «Қазақстан Барысы» на «Барыс Арене» — туда приедут лучшие палуаны страны. В этот же день состоятся соревнования по бочча и пенчак силату, а в ТРЦ «Азия Парк» состоится показ исторического фильма в рамках акции Republic Day.
19 октября учителя района Алматы сразятся в волейбольном турнире.
20 октября — день знаний и традиций
Центр «Шарапат» проведет литературно-просветительский час, посвященный 35-летию Декларации о государственном суверенитете. В Национальной академической библиотеке пройдет патриотический урок, а в Доме дружбы — урок дискуссионного клуба «Мәміле». Также стартуют акции «Неделя национального костюма» и «Жанашыр жүрек». В музыкальной школе имени Серкебаева начнется патриотический челлендж «Қыран елім — Қазақстаным!».
21 октября — день искусства и вдохновения
В этот день по всей столице пройдут флешмобы, лекции и концерты.
На площади Государственных символов прозвучит Государственный гимн, а художники соберутся на республиканский симпозиум. В Национальном центре рукописей пройдет экскурсия «Мир исторических записей!». В ДШИ № 1 пройдет лекция-концерт «Мәңгілік жаса, қыран елім Қазақстаным!».
Для молодежи — тренинг по гражданской активности, а для педагогов и студентов — конкурс песен «Сарыарка жулдызы».
22 октября — день добра и единства
Концерты, фестивали, диалоги и выставки наполнят город атмосферой праздника.
Центр «Демеу» и центр «Шарапат» готовят праздничные концерты. Во Дворце школьников имени аль-Фараби состоится творческий конкурс «Елім дегендер!».
В Доме дружбы — фестиваль «Дәстүр мен Бірлік — Бір шаңырақ астында», где объединятся представители Ассамблеи народа Казахстана.
Эти дни — для спорта, творчества и интеллекта.
Пройдут спартакиады, дебатные турниры, книжные выставки и публичные лекции об истории Республики.
23 октября состоится концерт Republic Day в Назарбаев Университете. В мемориальном комплексе «АЛЖИР» — акция «Қазақстан — туған елім, ұлы өлкем!».
В школах — спортивные акции и семейные мастер-классы. Архитектор Жандарбек Малибеков расскажет студентам о создании Государственного герба.
25 октября — День Республики!
Главный день праздника обещает быть насыщенным.
Утро начнется с забега в Триатлон-парке, а в Государственном театре имени А. Мамбетова покажут спектакль «Сәйгүлік».
На набережной Есиля пройдет праздничный концерт национальных культурных центров. В ТРЦ Mega Silk Way и Abu Dhabi Plaza — творческие воркшопы, открытый микрофон и детские игры.
Завершат праздничную неделю теннисный турнир в центре «Даулет» и концерты в жилых массивах с участием артистов и звезд казахстанской сцены.