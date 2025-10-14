Астана отметит День Республики концертами, выставками и турнирами

Главным событием этих дней станет турнир по казахской борьбе «Қазақстан Барысы» на «Барыс Арене» — туда приедут лучшие палуаны страны. В этот же день состоятся соревнования по бочча и пенчак силату, а в ТРЦ «Азия Парк» состоится показ исторического фильма в рамках акции Republic Day.