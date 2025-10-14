Ричмонд
Некоторые районы Алматы останутся без света в ближайшие дни

Алматинцев предупредили об отключениях электроэнергии, которые связаны с плановыми ремонтными работами на линиях электропередач, передает NUR.KZ со ссылкой на АЖК.

Источник: pixabay.com

Отключения запланированы на 14 — 17 октября.

В компании отметили, что отключения будут проводиться только при отсутствии возможности переключения потребителей на резервные источники питания.

14 октября

С 08:00 до 18:00:

  • улицы Почтовая, Болтирик Шешена, Шаврова, Черкасской Обороны, Джетысуская, Хамиди, Репина, Баишева;
  • улицы Кабанбай батыра, Панфилова, Богенбай батыра, Абылай хана;
  • микрорайон Карагайлы (улицы Козыбасы, Сейтбекова, Молдагулова, Бэла Ахметова, Сарсенбина, Абая);
  • микрорайон Кулагер (улица Серикова, дома № 63−78);
  • микрорайон Баганашыл, СТ «Тан» (улицы Восточная, Байшешек);
  • проспект Сейфуллина, улицы Николаевская, Вятская, Монтина, Усачева, Бехтерева, Котельникова.

15 октября

С 08:00 до 17:00:

  • микрорайон Улжан-1 (улицы Бозарал, Жалаири, Бескайнар, Жаналык, Карабулак, Сарбастау, Сулутобе, Улан);
  • микрорайоны Айгерим, Кок-Кайнар (улицы Абая, Джамбула, Заречная);
  • улицы Кабардинская, Арктическая, Сервантеса, Майбороды, Палладина, Словацкого, Кассина;
  • микрорайон Маяк;
  • урочище Казачка, микрорайон Баганашыл, улицы Тимирязева, Каратаева;
  • микрорайон Карагайлы (улицы Карибай Акын, Наурызбай батыр, садоводческое общество «Жетису»).

16 октября

С 08:00 до 17:00:

  • микрорайоны Таусамалы, Тастыбулак, Акжар;
  • микрорайон Курамыс (улицы Ақшатыр, Балбырауын, Алатау);
  • микрорайон Нур Алатау, село Алатау;
  • проспект Сейфуллина, улицы Николаевская, Монтина, Бехтерева, Усачева;
  • улицы Кассина, проспект Сейфуллина, микрорайон Боролдай;
  • проспект Сейфуллина, 499; улицы Жибек Жолы, 131.

17 октября

С 08:00 до 17:00:

  • микрорайоны Калкаман-2, Таусамалы (улицы 4-я, 6-я, Дрозда);
  • микрорайон Алатау (улицы Бірлік, Атамекен, Алтай);
  • микрорайон Маяк (ТП-4347, капитальный ремонт);
  • проспект Сейфуллина, 97−101; улицы Айбасова, 27−32А;
  • улицы Шмидта, Нурсая, Спасская, Московская, Воровского;
  • улицы Коянды, Жансугурова, Радищева, Тобаякова, Туркменская, Щорса;
  • микрорайон Ерменсай;
  • улицы 16-я линия, улицы Беріктас, Ұлан, Еркеғали Рахмадиев, Жанар.