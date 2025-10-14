Некоторые районы Алматы останутся без света в ближайшие дни

Отключения запланированы на 14 — 17 октября.
В компании отметили, что отключения будут проводиться только при отсутствии возможности переключения потребителей на резервные источники питания.
14 октября
С 08:00 до 18:00:
- улицы Почтовая, Болтирик Шешена, Шаврова, Черкасской Обороны, Джетысуская, Хамиди, Репина, Баишева;
- улицы Кабанбай батыра, Панфилова, Богенбай батыра, Абылай хана;
- микрорайон Карагайлы (улицы Козыбасы, Сейтбекова, Молдагулова, Бэла Ахметова, Сарсенбина, Абая);
- микрорайон Кулагер (улица Серикова, дома № 63−78);
- микрорайон Баганашыл, СТ «Тан» (улицы Восточная, Байшешек);
- проспект Сейфуллина, улицы Николаевская, Вятская, Монтина, Усачева, Бехтерева, Котельникова.
15 октября
С 08:00 до 17:00:
- микрорайон Улжан-1 (улицы Бозарал, Жалаири, Бескайнар, Жаналык, Карабулак, Сарбастау, Сулутобе, Улан);
- микрорайоны Айгерим, Кок-Кайнар (улицы Абая, Джамбула, Заречная);
- улицы Кабардинская, Арктическая, Сервантеса, Майбороды, Палладина, Словацкого, Кассина;
- микрорайон Маяк;
- урочище Казачка, микрорайон Баганашыл, улицы Тимирязева, Каратаева;
- микрорайон Карагайлы (улицы Карибай Акын, Наурызбай батыр, садоводческое общество «Жетису»).
16 октября
С 08:00 до 17:00:
- микрорайоны Таусамалы, Тастыбулак, Акжар;
- микрорайон Курамыс (улицы Ақшатыр, Балбырауын, Алатау);
- микрорайон Нур Алатау, село Алатау;
- проспект Сейфуллина, улицы Николаевская, Монтина, Бехтерева, Усачева;
- улицы Кассина, проспект Сейфуллина, микрорайон Боролдай;
- проспект Сейфуллина, 499; улицы Жибек Жолы, 131.
17 октября
С 08:00 до 17:00:
- микрорайоны Калкаман-2, Таусамалы (улицы 4-я, 6-я, Дрозда);
- микрорайон Алатау (улицы Бірлік, Атамекен, Алтай);
- микрорайон Маяк (ТП-4347, капитальный ремонт);
- проспект Сейфуллина, 97−101; улицы Айбасова, 27−32А;
- улицы Шмидта, Нурсая, Спасская, Московская, Воровского;
- улицы Коянды, Жансугурова, Радищева, Тобаякова, Туркменская, Щорса;
- микрорайон Ерменсай;
- улицы 16-я линия, улицы Беріктас, Ұлан, Еркеғали Рахмадиев, Жанар.