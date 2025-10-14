Ричмонд
Из Хабаровского края в Москву отправляют тигрицу с непростой судьбой

Тигрицу и тигрят отловили из-за конфликта с людьми, сейчас они проходят реабилитацию.

В этом году из Хабаровского края в Московский зоопарк передадут амурскую тигрицу и одного из её детёнышей, сообщили в управлении охотничьего хозяйства региона.

«Тигрица была конфликтная, выходила к людям, её отловили в ноябре прошлого года. Это взрослая самка», — пояснили в ведомстве. Тигренок был отловлен вместе с ещё одним детёнышем в конце декабря, после того как мать нападала на собак в поселениях и имела травму глаза. Самка недавно перенесла операцию по удалению повреждённого глаза и находится под постоянным наблюдением ветеринаров.

Детёнышей выпускать в природу нельзя из-за привыкания к людям. Одного тигренка отправили в Казанский зооботанический сад, второго перевезут в Московский зоопарк. Решение о судьбе самки примут после завершения курса лечения и стабилизации её состояния.