Из Хабаровского края в Москву отправляют тигрицу с непростой судьбой

В этом году из Хабаровского края в Московский зоопарк передадут амурскую тигрицу и одного из её детёнышей, сообщили в управлении охотничьего хозяйства региона.
«Тигрица была конфликтная, выходила к людям, её отловили в ноябре прошлого года. Это взрослая самка», — пояснили в ведомстве. Тигренок был отловлен вместе с ещё одним детёнышем в конце декабря, после того как мать нападала на собак в поселениях и имела травму глаза. Самка недавно перенесла операцию по удалению повреждённого глаза и находится под постоянным наблюдением ветеринаров.
Детёнышей выпускать в природу нельзя из-за привыкания к людям. Одного тигренка отправили в Казанский зооботанический сад, второго перевезут в Московский зоопарк. Решение о судьбе самки примут после завершения курса лечения и стабилизации её состояния.