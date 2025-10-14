Из Хабаровского края в Москву отправляют тигрицу с непростой судьбой

«Тигрица была конфликтная, выходила к людям, её отловили в ноябре прошлого года. Это взрослая самка», — пояснили в ведомстве. Тигренок был отловлен вместе с ещё одним детёнышем в конце декабря, после того как мать нападала на собак в поселениях и имела травму глаза. Самка недавно перенесла операцию по удалению повреждённого глаза и находится под постоянным наблюдением ветеринаров.