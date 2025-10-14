Ричмонд
+15°
облачно, без существенных осадков
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Родившей 6,5-килограммового ребенка женщине наложили 55 швов

Бразильянка Ариана Боржес естественным путем родила 6,5-килограммового ребенка. После этого врачи наложили ей 55 швов. При этом сначала медики хотели провести женщине кесарево сечение. Об этом случае сообщило издание Terra.

Бразильянка Ариана Боржес естественным путем родила 6,5-килограммового ребенка. После этого врачи наложили ей 55 швов. При этом сначала медики хотели провести женщине кесарево сечение. Об этом случае сообщило издание Terra.

Однако врачи приняли решение о естественных родах после того, как узнали, что Боржес самостоятельно родила восьмерых детей.

— Когда она уже почти родила, врачи сошли с ума, потому что поняли, что прохода нет. Они сделали все возможное, чтобы вытащить ребенка. Когда моя жена была почти в обмороке, Бог благословил их, и им удалось вытащить ребенка, — рассказал муж женщины.

После родов у нее началось кровотечение, из-за чего врачам пришлось наложить швы. Через несколько дней после выписки женщина вернулась в больницу, поскольку ей было больно ходить, передает издание.

Врачи столичной клиники доктора Рошаля смогли выровнять треугольную форму черепа восьмимесячному ребенку. Специалисты рассказали, что подобная ситуация случается примерно у одного на две тысячи новорожденных, и обычно ее диагностируют в первые 3−6 месяцев.