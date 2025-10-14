Родившей 6,5-килограммового ребенка женщине наложили 55 швов

Бразильянка Ариана Боржес естественным путем родила 6,5-килограммового ребенка. После этого врачи наложили ей 55 швов. При этом сначала медики хотели провести женщине кесарево сечение. Об этом случае сообщило издание Terra.
Однако врачи приняли решение о естественных родах после того, как узнали, что Боржес самостоятельно родила восьмерых детей.
— Когда она уже почти родила, врачи сошли с ума, потому что поняли, что прохода нет. Они сделали все возможное, чтобы вытащить ребенка. Когда моя жена была почти в обмороке, Бог благословил их, и им удалось вытащить ребенка, — рассказал муж женщины.
После родов у нее началось кровотечение, из-за чего врачам пришлось наложить швы. Через несколько дней после выписки женщина вернулась в больницу, поскольку ей было больно ходить, передает издание.
Врачи столичной клиники доктора Рошаля смогли выровнять треугольную форму черепа восьмимесячному ребенку. Специалисты рассказали, что подобная ситуация случается примерно у одного на две тысячи новорожденных, и обычно ее диагностируют в первые 3−6 месяцев.