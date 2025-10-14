Ричмонд
Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с подделкой голоса ребенка

Телефонные аферисты начали подделывать детский голос и выманивать у родителей деньги на якобы подарок другу. Об этом во вторник, 14 октября, сообщает РИА Новости.

Для создания поддельного голоса мошенники используют нейросети.

Так, аферистам удалось сфабриковать голос ребенка, связаться с его родителями и под предлогом сбора денег на подарок другу на день рождения попросить перевести несколько тысяч рублей, сообщает агентство.

Недавно стало известно, что у аферистов теперь есть возможность оформить дубликат сим-карты у оператора связи: они предоставляют сотрудникам поддельные документы.

Телефонные мошенники также разработали новую схему обмана пожилых людей, представляясь сотрудниками поликлиник. Злоумышленники звонят пенсионерам якобы по поводу пересдачи анализов и выманивают их персональные данные.

Ранее пожилая женщина, проживающая в Москве, продала свою квартиру и передала деньги курьеру. Пенсионерка лишилась жилья и 28 миллионов рублей. Полицейские нашли пособника аферистов и возбудили в его отношении уголовное дело.