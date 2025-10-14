Военный корабль ВМС Португалии случайно расстрелял судно у Азорских островов

В главном порту Азорских островов Сан-Мигель случайно было обстреляно пришвартованное судно. Выстрелы были по ошибке произвел патрульный корабль ВМС Португалии Viana do Castelo. Об этом сообщает RMF24.
Отмечается, что военно-морское командование уже начало расследование инцидента. К счастью, никто не пострадал, однако судно получило повреждения.
По данным ВМС Португалии, авария произошла незадолго до того, как патрульный корабль Viana do Castelo покинул порт, во время обычной процедуры проверки системы вооружения.
«В понедельник утром патрульный корабль Viana do Castelo неожиданно произвел огонь из 30-мм пушки», — сообщили в ВМС Португалии.
В конце прошлого года во время инцидента с дружественным огнем, когда крейсер ВМС США сбил американский истребитель F/A-18, от его огня едва не пострадал и второй самолет.