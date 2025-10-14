БелТА показало видео после ЧП с пассажиром на метро «Петровщина» в Минске

ЧП с пассажиром на станции метро «Петровщина» случилось в 07.32 утра. Из-за инцидента останавливалось движение поездов по всей «Московской линии» метрополитена. В пресс-службе минского метро сказали, что из-за происшествия станцию метро «Петровщина» временно закрыли. А затем проинформировали, что в 07.49 вновь подали напряжение на контактный рельс и стали восстанавливать движение на синей ветке. В 07.56 станцию метро «Петровщина» открыли для пассажиров, возобновив ее работу в штатном режиме.