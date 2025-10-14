Ричмонд
Один из крупнейших за год протуберанцев оторвался от Солнца

Один из самых больших протуберанцев, образовавшихся в 2025 году на Солнце, оторвался от звезды. Об этом во вторник, 14 октября, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

— Сегодня в интервале времени между двумя и четырьмя часами ночи по московскому времени с Солнца был выброшен один из самых крупных в этом году протуберанцев, наблюдавшийся последние несколько дней на восточном краю звезды, — уточнили в Telegram-канале лаборатории.

Коронографы утверждают, что плазменное волокно уже отдалилось от звезды на 20 миллионов километров.

Его траектория пройдет между Меркурием и Землей. При этом ни одну планету волокно не заденет.

Тем временем на звезде возобновились сильные вспышки, вопреки прогнозам исследователей. В центре диска звезды наблюдаются два активных центра размером примерно по 150 тысяч километров каждый.

22 сентября космические аппараты также зарегистрировали редкое и красивое космическое явление — одновременный выброс двух гигантских протуберанцев наряду с солнечным затмением.