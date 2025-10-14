Для юных москвичей стала доступна викторина о столичных библиотеках

За правильные ответы участники получат детские баллы городской программы лояльности «Миллион призов». Их можно использовать для получения товаров и услуг организаций-партнеров в специальной категории на сайте программы или в разделе «Призы» на платформе «Активный гражданин — детям». Ребята могут выбрать настольные игры, наборы для творчества, рюкзаки, тетради, билеты на экскурсии, скидки в магазинах и кафе и многое другое.