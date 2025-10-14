Для юных москвичей стала доступна викторина о столичных библиотеках

Викторина о библиотеках Москвы появилась на сайте проекта «Активный гражданин — детям», развитие которого отвечает задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Об этом сообщили в департаменте экономической политики и развития города.
Участники 8−10 лет узнают, какие необычные развлечения ждут детей в читальных залах, зачем в одной из библиотек расположена кабина настоящего самолета, где проходит акция по выращиванию цветов или показывают теневой спектакль. Викторина для ребят 11−13 лет расскажет об уникальных проектах столичных библиотек. Школьникам предстоит выяснить, в каких реальных экспедициях участвовали сотрудники Арктической библиотеки и какая читальня стала центром сбора для любителей фантастики.
За правильные ответы участники получат детские баллы городской программы лояльности «Миллион призов». Их можно использовать для получения товаров и услуг организаций-партнеров в специальной категории на сайте программы или в разделе «Призы» на платформе «Активный гражданин — детям». Ребята могут выбрать настольные игры, наборы для творчества, рюкзаки, тетради, билеты на экскурсии, скидки в магазинах и кафе и многое другое.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.