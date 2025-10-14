Омский «Авангард» сыграет с вице-чемпионом, букмекеры дают равные шансы

Во вторник, 14 октября, омские хоккеисты в Челябинске сыграют с финалистом Кубка Гагарина в прошлом сезоне, «Трактором», причем уже второй раз за сезон именно на площадке соперника. На ТВ матч покажет только «12-й канал».
Соперники подходят к игре в следующем турнирном положении: в таблице КХЛ «Трактор» занимает седьмое место, а «ястребы» третье. Интересно, что нападающий хозяев Александр Кадейкин лидирует в чемпионате КХЛ по выигранным вбрасываниям — 204.
Букмекеры оценивают шансы команд на успех в основное время близко друг к другу. У «Трактора» это 2,80 (то есть шансы ниже), у гостей 2,32. Победа при хоть каком-то раскладе — коэффициент 2,08 против 1,80 соответственно. Коэффициент на то, что забьют обе команды, составляет 1,10.
Всего соперники сыграли в чемпионатах СССР, России и КХЛ 98 матчей. В них у «Авангарда» 43 победы, у нынешних хозяев 51. Четыре игры закончились вничью. Соотношение голов 281:261 в пользу «Трактора».
До того в Челябинске 25 сентября в этом сезоне также выиграли уральцы со счетом 5:1. Да и в целом в КХЛ «Авангард» давно не побеждал этого соперника.
Ранее мы писали, что в гостях «Авангард» обыграл «Металлург» 5:1.