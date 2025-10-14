Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омский «Авангард» сыграет с вице-чемпионом, букмекеры дают равные шансы

Коэффициенты на победу «ястребов» отличаются буквально на 0,48 балла.

Источник: Комсомольская правда

Во вторник, 14 октября, омские хоккеисты в Челябинске сыграют с финалистом Кубка Гагарина в прошлом сезоне, «Трактором», причем уже второй раз за сезон именно на площадке соперника. На ТВ матч покажет только «12-й канал».

Соперники подходят к игре в следующем турнирном положении: в таблице КХЛ «Трактор» занимает седьмое место, а «ястребы» третье. Интересно, что нападающий хозяев Александр Кадейкин лидирует в чемпионате КХЛ по выигранным вбрасываниям — 204.

Букмекеры оценивают шансы команд на успех в основное время близко друг к другу. У «Трактора» это 2,80 (то есть шансы ниже), у гостей 2,32. Победа при хоть каком-то раскладе — коэффициент 2,08 против 1,80 соответственно. Коэффициент на то, что забьют обе команды, составляет 1,10.

Всего соперники сыграли в чемпионатах СССР, России и КХЛ 98 матчей. В них у «Авангарда» 43 победы, у нынешних хозяев 51. Четыре игры закончились вничью. Соотношение голов 281:261 в пользу «Трактора».

До того в Челябинске 25 сентября в этом сезоне также выиграли уральцы со счетом 5:1. Да и в целом в КХЛ «Авангард» давно не побеждал этого соперника.

Ранее мы писали, что в гостях «Авангард» обыграл «Металлург» 5:1.