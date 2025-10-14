Ричмонд
Саратовский подросток работал на иностранных террористов

Следственные органы возбудили дело против 16-летнего жителя Саратовской области. Об этом сообщает Следственный комитет России. Дело также находится на контроле у регионального ФСБ. Согласно его материалам дело, подросток через мессенджеры связался с террористической группировкой. Силовики пресекли получение враждебных России инструкций со стороны террористов.

