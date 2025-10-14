Microsoft прекратила поддержку Windows 10

Microsoft сообщила, что с 14 октября прекращает поддержку Windows 10 и рекомендует пользователям обновить операционную систему до Windows 11. Это касается как обновлений программного обеспечения (ПО), так и технической поддержки.
В компании пояснили, что сама Windows 10 продолжит работать, однако компьютеры с этой версией ОС без обновлений системы и безопасности станут более уязвимыми к вирусам и вредоносным программам, передает сайт компании.
5 мая Microsoft окончательно отключил сервис Skype. В пресс-службе компании сообщили, что учетные записи пользователей перенесут в сервис Microsoft Teams. Skype был запущен в 2003 году.
После обновлений пользователи Windows 11 столкнулись с проблемами в работе «Диспетчера задач». Большое обновление 24H2 привнесло большое количество ошибок. В ответ на возникающие проблемы компания Microsoft выпустила дополнительное обновление KB5044384, однако оно также вызвало новые проблемы. Некоторые пользователи сообщили, что «Диспетчер задач» стал работать некорректно.