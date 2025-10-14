Ричмонд
Первый транзитный рейс из Китая в Европу прошел по Севморпути

В «Росатоме» назвали рейс историческим.

Источник: Аргументы и факты

Первый транзитный рейс из Китая в Европу прошел по Северному морскому пути, судно 23 сентября вышло из порта Нинбо, а уже 13 октября прибыло в британский порт Феликстоу. Как отметили в «Росатоме», трансарктический маршрут позволил сократить срок доставки груза в два раза по сравнению с традиционными маршрутами.

В госкорпорации назвали рейс исторический, уточнив, что он стал еще одним шагом на пути превращения Северного морского пути в устойчивый логистический канал между Европой и Азией. Он станет дополнительным маршрутом к уже существующим и внесет серьезный вклад в рост глобальной торговли.

Судно с грузовыми контейнерами общим весом почти 25 тыс. тонн зашло в акваторию Северморпути 1 октября. После выгрузки в порту Феликстоу оно направится в другие порты Европы.

«Путь следования через российскую Арктику занял 20 дней, что практически вдвое меньше, чем при использовании традиционных южных маршрутов», — подчеркнули в «Росатоме».

Ранее стало известно о планах запустить по Севморпути подводные газовозы.

