Первый транзитный рейс из Китая в Европу прошел по Севморпути

Первый транзитный рейс из Китая в Европу прошел по Северному морскому пути, судно 23 сентября вышло из порта Нинбо, а уже 13 октября прибыло в британский порт Феликстоу. Как отметили в «Росатоме», трансарктический маршрут позволил сократить срок доставки груза в два раза по сравнению с традиционными маршрутами.