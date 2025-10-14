Известия: Медикаменты в России за год подорожали на 14 процентов

Стоимость лекарств в России за год увеличилась в среднем на 14 процентов, из-за чего россияне начинают экономить на препаратах — покупают упаковки более крупного объема и ищут самые дешевые предложения через аптечные онлайн-сервисы. Об этом сообщают «Известия».