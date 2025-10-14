В Москве может появиться новая платная дорога

«Частная концессионная инициатива выставлена на публичные торги, в течение 45 дней любой желающий, предоставивший достаточное количество необходимой документации может подготовить предложение об участии в реализации проекта. В случае поступлении такой заявки от третего лица будет объявлен открытый конкурс на право заключения концессионного соглашения. Концессионное соглашение будет заключено на 49 лет, срок строительства автодороги — четыре года с даты подписания концессионного соглашения», — подчеркнули в пресс-службе.