В Омске назвали самые востребованные профессии в 2025 году

Специалисты Министерства труда и социального развития Омской области назвали профессии, которые сегодня пользуются наибольшим спросом у работодателей. Среди лидеров — водители, токари, слесари-ремонтники, электромонтеры и операторы котельных.
Всего в 2025 году Кадровый центр Омской области помог найти работу более чем 10 тысячам жителей региона. По данным Минтруда, свыше половины из них устроились именно по рабочим специальностям. Работодатели готовы предлагать достойные условия: зарплаты по этим направлениям могут достигать 200 тысяч рублей, особенно для специалистов с опытом и высокой квалификацией.
Особое внимание власти уделяют подготовке кадров. В этом году обучение по рабочим профессиям прошли более 1 000 человек, из которых 925 уже успешно завершили курсы и получили документы, подтверждающие их квалификацию.
Эксперты отмечают устойчивый спрос на технические специальности и прогнозируют, что в ближайшие годы эта тенденция сохранится.
