В Омске назвали самые востребованные профессии в 2025 году

Всего в 2025 году Кадровый центр Омской области помог найти работу более чем 10 тысячам жителей региона. По данным Минтруда, свыше половины из них устроились именно по рабочим специальностям. Работодатели готовы предлагать достойные условия: зарплаты по этим направлениям могут достигать 200 тысяч рублей, особенно для специалистов с опытом и высокой квалификацией.