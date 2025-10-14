Правительство одобрило повышение исполнительского сбора с семи до 12 процентов

Кабмин одобрил повышение исполнительского сбора в России с семи до 12 процентов. Об этом во вторник, 14 октября, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.
Данные поправки планируется внести в федеральный закон «Об исполнительном производстве». Помимо увеличения исполнительного сбора изменится и порядок взыскания: так, данный сбор придется выплачивать одновременно с долгом.
Отмечается, что подобные меры должны стимулировать россиян быстрее выплачивать долги. Помимо этого, данные нововведения могут увеличить поступления в федеральный бюджет.
В случае, если законопроект примут, исполнительский сбор будут удерживать вместе с основной суммой долга, нижний порог увеличится в два раза.
Для физических лиц и ИП минимальная планка составит две тысячи рублей, для компаний — 20 тысяч рублей, отмечается в публикации.
В июне министр финансов РФ Антон Силуанов сообщал, что ведомство совместно с Министерством экономического развития начало обсуждать отмену некоторых налоговых льгот, которые оказались недостаточно эффективными.
По словам профессора Финансового университета при правительстве России Александра Сафонова, в отношении россиян, которые не работают и получают теневые доходы, могут ввести фиксированные НДФЛ и взнос в фонд обязательного медицинского страхования.