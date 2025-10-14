Солнце выбросило в космос один из крупнейших протуберанцев: что ждет Землю

В ночь на вторник, 14 октября, Солнце выбросило в космос один из самых крупных в этом году протуберанцев, который все это время понемногу смещался в сторону Земли. Об огромном образовании рассказали в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
По расчетам ученых, в среду, 15 октября, плазменное волокно должно достигнуть положения, при котором могло бы ударить по Земле краем. Если бы протуберанец удержался на Солнце до пятницы, 17 октября, произошел бы прямой удар. Последствия такого явления уже наблюдались, когда 1 июня 2025 года крупный протуберанец вызвал магнитные бури уровня G4, длившиеся около четырех суток.
Согласно последним данным, плазменное волокно удалилось от Солнца на 20 млн км. Его траектория пройдет между Меркурием и Землей, не задев их.
Напомним, в воскресенье, 12 октября, в ИКИ РАН рассказали, что на северо-востоке Солнца образовался протуберанец «совершенно неадекватного размера», который звезда безуспешно пытается выкинуть. Изначально сообщалось, что при выбросе частицы сформировавшегося вещества могут задеть Меркурий, а если же он сохранится на Солнце еще три-четыре дня, потенциальная угроза распространится и на Землю.