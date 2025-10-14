Солнце выбросило в космос один из крупнейших протуберанцев: что ждет Землю

Напомним, в воскресенье, 12 октября, в ИКИ РАН рассказали, что на северо-востоке Солнца образовался протуберанец «совершенно неадекватного размера», который звезда безуспешно пытается выкинуть. Изначально сообщалось, что при выбросе частицы сформировавшегося вещества могут задеть Меркурий, а если же он сохранится на Солнце еще три-четыре дня, потенциальная угроза распространится и на Землю.