Туристы из России остались без алкоголя и моря в отелях Египта из-за саммита по Газе

По словам туристов, уже два дня в отелях не выдают виски, ром, шампанское и коктейли — разрешено только местное пиво, которое, по их признанию, «на любителя». Гиды предупредили гостей, что в ближайшие дни лучше не покидать территорию отеля: на въездах дежурят военные и полиция, а на побережье — катера ВМС. Под запретом оказались даже морские прогулки и выезды в старый город. Гиды советуют отменить экскурсии или перенести их после саммита. Некоторые из них отказываются возвращать деньги, предлагая взамен скидки на будущие поездки.