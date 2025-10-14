Туристы из России остались без алкоголя и моря в отелях Египта из-за саммита по Газе

По словам туристов, уже два дня в отелях не выдают виски, ром, шампанское и коктейли — разрешено только местное пиво, которое, по их признанию, «на любителя». Гиды предупредили гостей, что в ближайшие дни лучше не покидать территорию отеля: на въездах дежурят военные и полиция, а на побережье — катера ВМС. Под запретом оказались даже морские прогулки и выезды в старый город. Гиды советуют отменить экскурсии или перенести их после саммита. Некоторые из них отказываются возвращать деньги, предлагая взамен скидки на будущие поездки.
Мировые лидеры прибывают на саммит по Газе в Египет. Видео © Telegram / SHOT.
Ранее Life.ru писал, что россиянам уже портили отпуск в Египте из-за саммита мира — туристов выселили из дорогого отеля, чтобы освободить номера для делегации на конференции по Газе. Отдыхающих переселили в более скромный отель и компенсировали лишь 200 долларов. Взамен персонал устроил им «вечеринку с русской музыкой», чтобы хоть как-то сгладить впечатление.
