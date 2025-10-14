Пробки у плотины парализовали Челябинск

По данным «Яндекс. Карты», затор начался от Храма Воскресения Господня и тянулся до самой плотины. Водители объясняли ситуацию отсутствием регулировщиков на ключевых участках и большим потоком машин, особенно на выездах и въездах к плотине. По словам автомобилистов, движение было замедлено не только на плотине, но и на прилегающих улицах, а путь до центра города сегодня занял в разы больше времени.