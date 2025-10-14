Пробки у плотины парализовали Челябинск

По данным «Яндекс. Карты», затор начался от Храма Воскресения Господня и тянулся до самой плотины. Водители объясняли ситуацию отсутствием регулировщиков на ключевых участках и большим потоком машин, особенно на выездах и въездах к плотине. По словам автомобилистов, движение было замедлено не только на плотине, но и на прилегающих улицах, а путь до центра города сегодня занял в разы больше времени.
Однако причиной сегодняшней пробки стала именно поломка легкового автомобиля, которая случилась около 8 часов утра в районе Шершневской плотины в направлении улицы Худякова.
— Ближайшим экипажем ДПС незамедлительно и в кратчайшие сроки водителю была оказана помощь. Неисправное транспортное средство было убрано с проезжей части, — добавили в ГАИ по Челябинской области.
Напомним, в сентябре администрация Челябинска объявила поиск подрядчика для содержания дорог в посёлке Западный в 2025—2026 годах. За работу ему готовы заплатить 27,4 миллиона рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.