Нового директора назначили в МКУ «Ритуальные услуги» в Новосибирске

В Новосибирске вновь произошла смена руководства в муниципальном казенном учреждении «Ритуальные услуги». Это уже второй случай с начала года, когда меняется директор данного учреждения. Андрей Сивков, который был назначен на эту должность в начале августа, проработал менее трех месяцев.