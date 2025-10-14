Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нового директора назначили в МКУ «Ритуальные услуги» в Новосибирске

Предыдущий руководитель проработал на должности менее трех месяцев.

Источник: Reuters

В Новосибирске вновь произошла смена руководства в муниципальном казенном учреждении «Ритуальные услуги». Это уже второй случай с начала года, когда меняется директор данного учреждения. Андрей Сивков, который был назначен на эту должность в начале августа, проработал менее трех месяцев.

По информации сервиса Rusprofile, с 13 октября новым руководителем «Ритуальных услуг» стал Захар Жевлаков.

Информация о его предпринимательской деятельности в ЕГРЮЛ отсутствует. Однако известно, что его полный тезка ранее занимал пост начальника отдела экономической безопасности и борьбы с коррупцией в Межмуниципальном отделе МВД «Искитимский».