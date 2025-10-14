От 468 тысяч рублей: конфискованные авто в Башкирии пустят с молотка

В Башкирии на аукционе распродадут конфискованные за долги автомобили. Заявки на участие в торгах принимают до 10 ноября через электронную площадку «ГИС Торги».
Среди лотов значатся как иномарки, так и отечественные машины по цене от 468 тысяч рублей. С молотка будут распроданы:
— Toyota Auris 2008 года выпуска — начальная цена лота составляет 468 тысяч рублей;
— BMW X3 2010 — 1,4 миллиона рублей;
— Renault Duster 2014 — 1,1 миллиона рублей;
— Lada Granta 2021 — 810 тысяч рублей;
— Chevrolet Orlando 2012 — 720 тысяч рублей;
— Audi Q5 2016 — 2 миллиона рублей;
— Volkswagen Tiguan 2015 — 1,45 миллиона рублей;
— Toyota Camry 2016 — 2 миллиона рублей;
— Ford Focus 2013 — 630 тысяч рублей;
— Toyota Fortuner 2018 — 3,2 миллиона рублей;
— Chery Tiggo Pro Max 2023 — 1,6 миллиона рублей;
— Nissan Terrano 2019 — 1,4 миллиона рублей;
— Lada Largus 2018 — 590 тысяч рублей;
— Kia QLE Sportage 2018 — 1,7 миллиона рублей;
— Kia SLS 2011 — 1,1 миллиона рублей;
— Ford Focus 2013 — 890 тысяч рублей;
— Geely MK 2010 — 136 тысяч рублей;
— Lada Largus 2019 — 621 тысяча рублей;
— Renault Duster 2012 — 640 тысяч рублей;
— Renault Kaptur 2018 — 1,2 миллиона рублей;
— Toyota Camry 2016 — 1,6 миллиона рублей;
— Lada Xray 2017 — 543 тысячи рублей;
— Lada Granta 2021 — 780 тысяч рублей;
— Kia Optima 2012 — 944 тысячи рублей;
— Kia Rio 2020 — 1,3 миллиона рублей;
— Ford Focus 2008 — 527 тысяч рублей;
— Renault Duster 2021 — 1,5 миллиона рублей;
— Ford Kuga 2013 — 780 тысяч рублей.
