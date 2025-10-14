Гонщик из Братска Андрей Дубынин завоевал бронзу на чемпионате в Китае

Гонщик из Братска Андрей Дубынин продемонстрировал высокий уровень мастерства на пятом этапе FIA F4 Chinese Championship в Китае, заняв третье место и получив бронзовую награду. Данные о его успехе подтверждаются официальным сайтом чемпионата.
— Адаптация в чужой стране — это всегда вызов: язык, порядки, нравы. Но я всегда стараюсь быть лидером, и сегодня мои усилия были вознаграждены, — рассказал о своих впечатлениях призер.
С 2013 года Андрей был в сборной команды Иркутской области по картингу. В этот раз воспитанник спортивно-технической школы из Братска выступал за китайскую команду под номером 5. После успешного выступления, теперь главная цель Андрея теперь — принять участие в «Формуле-1».
Ранее КП-Иркутск рассказала, что в областном центре таможенник отказался от взятки в 50 тысяч рублей.