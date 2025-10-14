Через прокол в шее: В Ростове впервые стали делать высокотехнологичные операции на печени

В Ростовской областной клинической больнице впервые сделали шунтирование печени, необходимое людям с тяжелыми патологиями органа. Хирурги провели уже 15 таких вмешательств. В регионе эта помощь стала доступной по ОМС только в этом году. Раньше больных направляли в федеральные центры.