Через прокол в шее: В Ростове впервые стали делать высокотехнологичные операции на печени

В Ростове врачи научились делать сложные операции при болезнях печени.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской областной клинической больнице впервые сделали шунтирование печени, необходимое людям с тяжелыми патологиями органа. Хирурги провели уже 15 таких вмешательств. В регионе эта помощь стала доступной по ОМС только в этом году. Раньше больных направляли в федеральные центры.

Как следует из официальной информации, опубликованной на сайте РОКБ, суть операции заключается в следующем: рентгенохирург через прокол в яремной вене на шее, по сосудам пациента заводит катетер в печень, а затем устанавливает металлический стент.

— В рентгенохирургии — это довольно продолжительная процедура высочайшего уровня сложности, с жизнеугрожающими для пациента рисками, — сказал главный рентгенохирург Дона Михаил Малеванный.

Двум мальчикам с редкой аномалией сердца в Ростове провели сложнейшие операции.

Редкий случай: В Ростове врачи спасли женщину с десятью опухолями, которая могла не перенести наркоз.