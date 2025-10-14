Через прокол в шее: В Ростове впервые стали делать высокотехнологичные операции на печени

В Ростовской областной клинической больнице впервые сделали шунтирование печени, необходимое людям с тяжелыми патологиями органа. Хирурги провели уже 15 таких вмешательств. В регионе эта помощь стала доступной по ОМС только в этом году. Раньше больных направляли в федеральные центры.
Как следует из официальной информации, опубликованной на сайте РОКБ, суть операции заключается в следующем: рентгенохирург через прокол в яремной вене на шее, по сосудам пациента заводит катетер в печень, а затем устанавливает металлический стент.
— В рентгенохирургии — это довольно продолжительная процедура высочайшего уровня сложности, с жизнеугрожающими для пациента рисками, — сказал главный рентгенохирург Дона Михаил Малеванный.
