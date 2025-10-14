Прятался от врачей: жителя Приморья с туберкулёзом принудительно отправили на лечение

В Приморье судебные приставы исполнили решение суда о принудительной госпитализации местного жителя, больного туберкулёзом. Мужчина на протяжении длительного времени игнорировал требования медиков и уклонялся от обследования, тем самым подвергая риску здоровье окружающих, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ГУФССП по Приморью.
Отмечается, что исполнительный лист о доставке гражданина в Приморский краевой противотуберкулёзный диспансер поступил в отдел судебных приставов по Михайловскому району.
На основании документа было заведено исполнительное производство, однако наладить контакт с мужчиной оказалось непросто: мужчина всячески избегал встречи с приставами и не пускал их в квартиру.
Только с третьей попытки, при участии соседей, судебные приставы лично вручили ему постановление. Гражданина предупредили о возможных штрафах и ответственности за неисполнение судебного решения по статье 17.15 КоАП РФ.
После разъяснительной беседы мужчина согласился на прохождение лечения и был доставлен в специализированное медицинское учреждение.