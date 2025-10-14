Прятался от врачей: жителя Приморья с туберкулёзом принудительно отправили на лечение

В Приморье судебные приставы исполнили решение суда о принудительной госпитализации местного жителя, больного туберкулёзом. Мужчина на протяжении длительного времени игнорировал требования медиков и уклонялся от обследования, тем самым подвергая риску здоровье окружающих, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ГУФССП по Приморью.