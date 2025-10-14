Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прятался от врачей: жителя Приморья с туберкулёзом принудительно отправили на лечение

Решение суда исполнено судебными приставами.

Источник: PrimaMedia.ru

В Приморье судебные приставы исполнили решение суда о принудительной госпитализации местного жителя, больного туберкулёзом. Мужчина на протяжении длительного времени игнорировал требования медиков и уклонялся от обследования, тем самым подвергая риску здоровье окружающих, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ГУФССП по Приморью.

Отмечается, что исполнительный лист о доставке гражданина в Приморский краевой противотуберкулёзный диспансер поступил в отдел судебных приставов по Михайловскому району.

На основании документа было заведено исполнительное производство, однако наладить контакт с мужчиной оказалось непросто: мужчина всячески избегал встречи с приставами и не пускал их в квартиру.

Только с третьей попытки, при участии соседей, судебные приставы лично вручили ему постановление. Гражданина предупредили о возможных штрафах и ответственности за неисполнение судебного решения по статье 17.15 КоАП РФ.

После разъяснительной беседы мужчина согласился на прохождение лечения и был доставлен в специализированное медицинское учреждение.