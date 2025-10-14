В Кирове создали микроскоп для изучения материалов при высокой температуре

Микроскоп для изучения поведения материалов при высокой температуре разработали ученые Вятского государственного университета (ВятГУ) в Кирове. Прибор создали в рамках Десятилетия науки и технологий и в соответствии с целями национального проекта «Молодежь и дети», сообщили в вузе.
Нагревательный микроскоп состоит из камеры, которая фиксирует образец в высокотемпературной камере осветительного устройства, позволяющего получать изображение в контрасте, системы управления и программного обеспечения, осуществляющего сбор и обработку данных. Сначала образец загружают в высокотемпературную камеру и задают термическую программу. Изображение проецируется на монитор на протяжении всего измерения, а все полученные данные формируются в единый медиафайл для дальнейшего анализа и обработки.
«Данный прибор позволяет изучать поведение различных объектов при высоких температурах, вплоть до 1400 . Потенциальных назначений много. Например, можно точно определять температуру размягчения стеклогерметиков, изучать усадку керамик и так далее. Программа регистрирует изображение и соответствующую температуру образца два раза в секунду. Большое количество кадров позволяет в динамике проследить, как меняются геометрические параметры образца с ростом температуры», — подчеркнул младший научный сотрудник центра компетенций «Полимерные материалы» ВятГУ Владимир Воротников.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.