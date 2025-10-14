В Кирове создали микроскоп для изучения материалов при высокой температуре

Нагревательный микроскоп состоит из камеры, которая фиксирует образец в высокотемпературной камере осветительного устройства, позволяющего получать изображение в контрасте, системы управления и программного обеспечения, осуществляющего сбор и обработку данных. Сначала образец загружают в высокотемпературную камеру и задают термическую программу. Изображение проецируется на монитор на протяжении всего измерения, а все полученные данные формируются в единый медиафайл для дальнейшего анализа и обработки.