Брошенный автомобиль спровоцировал огромную пробку на площади Свободы

Большую пробку спровоцировала машина, брошенная прямо на проезжей части рядом со строительной площадкой метро. Ситуация осложняется тем, что участок дороги в этом месте и так узкий — всего две полосы. Из-за припаркованной машины движение оказалось практически заблокировано. Пробка растянулась от улицы Варварской в сторону улицы Белинского. Однако в ближайшее время движение нормализуется.