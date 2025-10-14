Ричмонд
Брошенный автомобиль спровоцировал огромную пробку на площади Свободы

Утро на площади Свободы началось с транспортного коллапса.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Большую пробку спровоцировала машина, брошенная прямо на проезжей части рядом со строительной площадкой метро. Ситуация осложняется тем, что участок дороги в этом месте и так узкий — всего две полосы. Из-за припаркованной машины движение оказалось практически заблокировано. Пробка растянулась от улицы Варварской в сторону улицы Белинского. Однако в ближайшее время движение нормализуется.

Как сообщает корреспондент НИА «Нижний Новгород», на место уже прибыли сотрудники полиции. Они сказали, что автомобиль уберет эвакуатор.

Ранее сообщалось, что на улице Кожевенной в Нижнем Новгороде установили болларды с камерами и системой распознавания номеров.