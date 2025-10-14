Площадь у танка «Иркутский комсомолец» продолжают обновлять в Иркутске

В Иркутске продолжается благоустройство территории возле танка «Иркутский комсомолец». Пространство приводят в порядок по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Комитет городского обустройства мэрии заключил два контракта на выполнение работ. К реализации первого из них подрядчик приступил 1 октября.
Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе городской администрации, по состоянию на 13 октября подрядчик завершил покраску корпуса танка и траков в основной цвет. Нанести трафареты и окрасить более мелкие детали должны до 17 октября. Также до конца месяца предстоит смонтировать пешеходное ограждение и освещение, установить урны и скамейки и выполнить озеленение.
«По второму контракту подрядчик также приступил к работе, и в настоящее время на территории ведут укладку тротуарной плитки трёх цветов: красной, белой и чёрной, — рассказала начальник департамента городской среды Елена Юрганова. — В течение месяца предстоит полностью уложить плитку, выполнить монтаж пандусов, гранитных блоков и ступеней».