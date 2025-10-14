Площадь у танка «Иркутский комсомолец» продолжают обновлять в Иркутске

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе городской администрации, по состоянию на 13 октября подрядчик завершил покраску корпуса танка и траков в основной цвет. Нанести трафареты и окрасить более мелкие детали должны до 17 октября. Также до конца месяца предстоит смонтировать пешеходное ограждение и освещение, установить урны и скамейки и выполнить озеленение.