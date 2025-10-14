В Чагодощенском районе Вологодчины прошло мероприятие недели космоса

Мероприятие «Загадочный мир космоса» состоялось в дни проведения Всемирной недели космоса с 4 по 10 октября в отделении по работе с семьей и детьми центра соцобслуживания Чагодощенского района Вологодской области. Популяризация этой отрасли отвечает задачам национальных проектов «Развитие многоспутниковой орбитальной группировки» и «Молодежь и дети», сообщили в районной администрации.
Специалисты рассказали ребятам об этапах освоения космоса, показали модели ракет и космических кораблей, объяснили принципы работы спутников и траектории полетов. Особое внимание было уделено первым «космонавтам» — собакам Лайке, Белке и Стрелке, их роли в истории космонавтики и этическим вопросам, связанным с такими экспериментами.
Дети узнали о строгой и многолетней подготовке, которую проходят кандидаты в космонавты, познакомились с биографией Юрия Гагарина и заслугами других первооткрывателей космоса. Программа также включала викторины, практические задания и творческие мастерские: ребята создавали космические плакаты, рисовали свои планеты и придумывали истории о межзвездных путешествиях.
Нацпроект «Развитие многоспутниковой орбитальной группировки» призван повысить доступность услуг связи широкому кругу потребителей, а также обеспечить переход на качественно новый уровень пилотируемой космонавтики и фундаментальных исследований. Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.