В Чагодощенском районе Вологодчины прошло мероприятие недели космоса

Мероприятие «Загадочный мир космоса» состоялось в дни проведения Всемирной недели космоса с 4 по 10 октября в отделении по работе с семьей и детьми центра соцобслуживания Чагодощенского района Вологодской области. Популяризация этой отрасли отвечает задачам национальных проектов «Развитие многоспутниковой орбитальной группировки» и «Молодежь и дети», сообщили в районной администрации.