В Калининграде открыли движение по участку улицы Майской

Ремонт на магистрали продолжается.

7

Подрядчик открыл технический проезд по части улицы Майской в Калининграде. Транспорт запустили от Железняка до Майского переулка.

Как передаёт корреспондент Калининград.Ru, там уложили верхний слой асфальта и оборудовали тротуары. Сейчас работы продолжаются на отрезке от Железняка до Еловой аллеи.

Ранее глава комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Антон Романов отмечал, что торговую палатку, которая мешает проезду на улице Майской, демонтируют в 2026 году. Тогда же проезжую часть выпрямят.

Капитальный ремонт улицы Майской обойдётся в 148 миллионов рублей. Работы проводит компания «Мосинжиниринг». Специалистам предстоит обновить проезжую часть от Еловой аллеи до переулка Майского. Подрядчик должен уложить асфальтовое покрытие, обустроить велодорожки и тротуары. Также специалисты сделают ливнёвки и освещение, установят камеры «Безопасного города», отремонтируют теплотрассу.