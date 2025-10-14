В Калининграде открыли движение по участку улицы Майской

Подрядчик открыл технический проезд по части улицы Майской в Калининграде. Транспорт запустили от Железняка до Майского переулка.
Как передаёт корреспондент Калининград.Ru, там уложили верхний слой асфальта и оборудовали тротуары. Сейчас работы продолжаются на отрезке от Железняка до Еловой аллеи.
Ранее глава комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Антон Романов отмечал, что торговую палатку, которая мешает проезду на улице Майской, демонтируют в 2026 году. Тогда же проезжую часть выпрямят.
Капитальный ремонт улицы Майской обойдётся в 148 миллионов рублей. Работы проводит компания «Мосинжиниринг». Специалистам предстоит обновить проезжую часть от Еловой аллеи до переулка Майского. Подрядчик должен уложить асфальтовое покрытие, обустроить велодорожки и тротуары. Также специалисты сделают ливнёвки и освещение, установят камеры «Безопасного города», отремонтируют теплотрассу.