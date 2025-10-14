МВД берет на контроль маршрутки после ДТП с шестью погибшими под Светлогорском

ГАИ Беларуси проведет спецмероприятия в отношении маршрутных такси, после жуткого ДТП с маршруткой с шестью погибшими в Светлогорском районе, заявили в МВД.
Профилактическое мероприятие по повышению безопасности пассажирских перевозок маршрутками будет проходить в Беларуси с 14 по 22 октября. На особый контроль ГАИ возьмет маршрутные микроавтобусы, занятые пассажироперевозками в регулярном междугородном и пригородном сообщении.
О профилактической акции в отношении маршруток в Беларуси МВД сообщило после недавнего смертельного ДТП под Светлогорском.
«Комсомолка» писала, что 10 октября шесть человек погибло в выехавшей на встречку маршрутке под Светлогорском. Кроме того, МВД сообщало подробности страшной аварии с шестью погибшими и 19 пострадавшими под Светлогорском. Стало известно, что сначала маршрутка въехала в трактор, потом во внедорожник.
Сейчас ГАИ под особый контроль возьмет соблюдение ПДД маршрутчиками.
— Основная цель — профилактика нарушений, совершаемых водителями такого транспорта и должностными лицами перевозчиков, — подчеркнули в пресс-службе ведомства.
В МВД заявили, что нарядами ДПС по всей стране будут контролироваться соблюдение маршрутчиками ПДД и правил перевозки пассажиров. Госавтоинспекторы будут пресекать эксплуатацию неисправного транспорта, превышение скоростных режимов, правил маневрирования и обгона, проезд на «красный», перевозки непристегнутых пассажиров.
За выявленные нарушения, в том числе связанные с порядком допуска водителей и неисправного транспорта к участию в пассажирских перевозках, меры административного воздействия будут применяться к руководителям субъектов хозяйствования.
— Перевозчик несет повышенную ответственность за жизнь и здоровье пассажиров, — подчеркнули в ГАИ.
Известно также, что СК внепланово проверит транспортную компанию после смертельного ДТП с маршруткой под Свтелогорском.
Тем временем БелТА показало видео после ЧП с пассажиром на метро «Петровщина» в Минске. Мы писали, что минское метро во вторник, 14 октября, останавливало движение на синей линии и закрывало станцию «Петровщина» из-за инцидента с пассажиром.