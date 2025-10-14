МВД берет на контроль маршрутки после ДТП с шестью погибшими под Светлогорском

«Комсомолка» писала, что 10 октября шесть человек погибло в выехавшей на встречку маршрутке под Светлогорском. Кроме того, МВД сообщало подробности страшной аварии с шестью погибшими и 19 пострадавшими под Светлогорском. Стало известно, что сначала маршрутка въехала в трактор, потом во внедорожник.